Опрос Клопс.Ru: калининградцы рассказали, где встретят Новый год

Большинство читателей Клопс.Ru в этом году проведёт новогоднюю ночь дома. Об этом говорят результаты опроса, проведённого на официальной странице издания



В опросе принял участие 6101 человек. Из них 58% отметили, что Новый год будут отмечать дома, 12% пойдут к родственникам или знакомым в гости, 4% отправятся за границу или в другой регион России, а 2,5% проведут новогоднюю ночь в клубе или баре.



Помимо этого, каждый десятый ещё не определился с форматом праздника, 6% останутся на работе, а 7% вообще не будут отмечать.



В комментариях часть читателей рассказала, что встретит 2018 год в армии. Некоторые женщины поделились, что проведут новогоднюю ночь в роддоме. Кроме того, отдельные читатели уточнили, что отправятся на праздник в Египет или снимут домик на природе.