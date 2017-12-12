Стала известна сумма, которую правительство РФ в 2018 году выделит на лекарства для калининградских льготников

Правительство РФ в 2018 году выделит Калининградской области 215 млн рублей на лекарства и лечебное питание. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина

Речь идёт о субвенциях на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием для детей-инвалидов. В целом по стране объём ассигнований увеличился на 445 млн рублей. Это связано с тем, что увеличилось количество россиян, имеющих право на получение госпомощи.