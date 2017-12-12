Стала известна сумма, которую правительство РФ в 2018 году выделит на лекарства для калининградских льготников
Правительство РФ в 2018 году выделит Калининградской области 215 млн рублей на лекарства и лечебное питание. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина
.
Речь идёт о субвенциях на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием для детей-инвалидов. В целом по стране объём ассигнований увеличился на 445 млн рублей. Это связано с тем, что увеличилось количество россиян, имеющих право на получение госпомощи.
На сайте правительства опубликован
аналогичный документ, подписанный в декабре 2016 года, в котором приводились суммы ассигнований регионам в 2017 году. Из него следует, что Калининградской области направляли 204 млн рублей — на 11 млн меньше, чем выделено на 2018 год.