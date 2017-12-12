Опрос: больше половины россиян выступило за изменение Конституции РФ

Большая часть россиян сегодня считает, что Конституцию страны пора менять. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ



Только 38% полагают, что в изменении основного закона России нет необходимости, а 10% не имеют мнения на этот счёт. Однако 52% ответили, что Конституцию нужно менять.



Каждый десятый обозначил, что в Конституции России необходимо прописать размер зарплат и пенсий; по 5% указали, что нужно закрепить бесплатное доступное образование и здравоохранение. Среди прочих предложений — закрепление наказания за коррупцию, повышение детских пособий, пересмотр Уголовного и Трудового кодексов, государственный контроль над защитой и продажей природных ресурсов страны.



Кроме того, по 2% россиян полагают, что в Конституции нужно обозначить необходимость сменяемости власти, предоставление жилья государством, возвращение смертной казни. При этом только каждый пятый уверен, что нынешние власти России соблюдают Конституцию в полной мере, 64% полагают, что частично, а 9% — что власти совершенно не соблюдают Конституцию.