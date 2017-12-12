В Калининграде откроется центр машиностроения и разработки новых стройматериалов

В Калининграде создадут Балтийский инжиниринговый центр машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба БФУ имени Канта.

На создание инжинирингового центра Балтийский федеральный университет имени Канта получит 80 миллионов рублей. Совместно с предприятиями он будет заниматься разработками в области машиностроения и созданием новых стройматериалов для Крайнего Севера. Проект стал одним из 11 победителей конкурса Минобрнауки РФ по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе вузов.

Работать центр будет по трём основным направлениям — транспортное, в том числе судовое, и энергетическое машиностроение, оборудование для строительных работ и производство стройматериалов, рассказал руководитель проекта Александр Попов. Общее финансирование оценивается в более чем 150 миллионов рублей. Кроме федерального финансирования планируют привлечь средства заинтересованных предприятий, с которыми вуз будет сотрудничать.

Общая численность сотрудников центра составит 35 человек. Объём инжиниринговых услуг, согласно проекту, за пять лет должен составить 287 миллионов рублей.