"Янтарьэнергосбыт" подарит ювелирные украшения дисциплинированным плательщикам

В "Янтарьэнергосбыте" решили поощрить дисциплинированных плательщиков подарками. У каждого, кто своевременно оплатит счёт за электричество, есть шанс получить золотое украшение, сообщает пресс-служба ведомства.

Об акции "В Новый год без долгов" от энергосбытовой компании калининградцы узнали из квитанций. Эта информация была напечатана сразу под привычными сведениями о потреблённых киловаттах и подлежащих к уплате суммах.

У каждого, кто до 27 декабря оплатит счёт и все задолженности перед компанией, есть шанс получить в подарок ювелирное украшение, подтвердила Клопс.Ru представитель ОАО "Янтарьэнергосбыта" Галина Ермоченкова.

"Мы впервые проводим такую акцию. Надеемся, что таким образом удастся сократить число должников. Количество подарков ограничено, поэтому получат их те, кто оплатит свои счета и долги быстрее других", — рассказала Ермоченкова.