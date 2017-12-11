В Калининграде для посетителей открывается единственный в России плавмаяк

В Калининграде для посетителей открывается единственный сохранившийся в России плавмаяк "Ирбенский". Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

Плавмаяк "Ирбенский" пришвартовался у музейного причала полгода назад, напомнили в ММО. За это время часть помещений судна была отреставрирована, созданы экспозиции. 15 декабря в 15:30 плавмаяк откроется для посетителей.

"Ирбенский" был построен в 60-6 годы XX века. Его служба начиналась в Эстонии. В задачи плавмаяка входила помощь кораблям в Балтийском море.

После того, как судно отслужило, оно было пришвартовано в г.Ломоносове Ленинградской области. Шанс на вторую жизнь плавмаяк получил в качестве музейного экспоната в Калининграде.

Сегодня отремонтированы и готовы принять первых посетителей ходовая, маячная, радиорубка, каюта капитана, рассказали в пресс-службе ММО. Теперь очередь за восстановлением камбуза, кают моряков и других помещений судна.