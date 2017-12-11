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Жильцы аварийного дома в Светлом: Боимся, что этот барак станет нашей общей могилой

Автор: Лана Миронова
18:13
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В городе Светлом жильцы аварийного дома №17 по улице Береговой опасаются, что однажды барак рухнет и похоронит их всех под завалами. Каркасно-засыпное здание постройки 70-летней давности рушится буквально на глазах, сообщили Клопс.Ru обитатели дома.
 
Несколько дней назад в восьмиквартирном двухэтажном строении обрушился отсыревший потолок в подъезде. Крепко досталось одному из жильцов, который в этот момент пытался добраться по затопленному подъезду к выходу на улицу. Мужчину с травмой головы увезли на скорой. Диагноз — сотрясение мозга.
 
 
Фото: Сергей Кузьмин
 
"Барак рассыпается, страшно находиться в квартирах, — говорит Наталья Кузьмина, супруга пострадавшего. — Мало того, что всё рушится и падает, так дом ещё и утонул в глубокой луже, вода стоит в подъезде. Мы там положили шлакоблоки, чтобы хотя бы как-то добираться от входной двери до второй ступеньки лестницы".
 
С улицы к подъезду обитателям дома также приходится пробираться "верховыми" путями – по трубам отопления вдоль фасада здания, потому что иначе, чем в сапогах-болотниках, лужу перед бараком не пересечь.
 
 
Фото: Сергей Кузьмин
 
"В доме большинство жильцов — это бабушки-пенсионерки, — говорит Наталья. — Со второго этажа бабули и на улицу не выходят, буквально заблокированы в этом бараке. На первом этаже в двух квартирах тоже пенсионеры живут".
 
По словам Натальи, жильцы дома через свою управляющую компанию заказали обследование состояния здания в коммерческой организации. В заключении экспертов говорится, что барак для проживания в нём людей непригоден. Документ с итогами независимой экспертизы обитатели дома №17 на ул. Береговой отправили в администрацию г. Светлого, приложив к нему коллективное заявление с просьбой рассмотреть ситуацию как можно скорее.
 
 
Фото: Сергей Кузьмин
 
"Действительно, есть такая проблема. Этот дом построен много лет назад в таком месте, где постоянно подтапливает, — сообщил Клопс.Ru глава администрации Светловского городского округа Александр Блинов. — Мы об этой проблеме знаем, ищем, как её решить, облегчить людям положение".
 
По словам Блинова, межведомственная комиссия осмотрела дом, но заключение пока не готово. Если комиссия признает здание аварийным, то его жильцы будут включены в очередь на расселение, говорит чиновник. Однако признал, что вряд ли стоит на это рассчитывать в ближайший год.
 
"Пока думаем, как помочь людям непосредственно на месте. Откачать лужу, укрепить конструкции в доме. Может быть, о капитальном ремонте речь пойдёт. Таких домов у нас около трёх десятков. В некоторых случаях состояние зданий ещё хуже, чем в том бараке, о котором сейчас речь", — уточнил чиновник.
 
Рассказал Блинов и о намерении привести в порядок территорию возле барака, чтобы вода не застаивалась возле входа в подъезд. Пообещал, что с этой проблемой городские власти справятся за неделю
 
А пока управляющая компания заделала обрушившийся потолок в подъезде барака досками. Ночью, когда кругом становится тихо, в квартирах слышно, как поскрипывают и трещат износившиеся конструкции, говорят жильцы. И признаются, что каждую минуту ждут: вот-вот ветхие стены и дырявая крыша рухнут, похоронив под собой обитателей дома.
 

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