Сити-менеджер Советска назвал сроки ремонта обрушившейся набережной

В Советске идёт ремонт обвалившейся части набережной у моста королевы Луизы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Советского городского округа Николай Воищев.

По словам сити-менеджера, до конца недели рабочие уложат дорожные плиты и засыплют провал грунтом и камнем. Воищев отметил, что единственное препятствие работам — вода. "На днях ГЭС г. Каунаса спустила воду, что повысило уровень реки и усложнило работу", — рассказал он и пообещал выполнить ремонт в срок.