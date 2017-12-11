Сити-менеджер Советска назвал сроки ремонта обрушившейся набережной
В Советске идёт ремонт обвалившейся части набережной у моста королевы Луизы. Об этом на своей странице в Facebook
сообщил глава администрации Советского городского округа Николай Воищев.
По словам сити-менеджера, до конца недели рабочие уложат дорожные плиты и засыплют провал грунтом и камнем. Воищев отметил, что единственное препятствие работам — вода. "На днях ГЭС г. Каунаса спустила воду, что повысило уровень реки и усложнило работу", — рассказал он и пообещал выполнить ремонт в срок.
Ранее стало известно, что набережная реки Неман возле моста королевы Луизы перешла в собственность Советска
. Муниципалитет заявил о намерении отремонтировать и благоустроить территорию.