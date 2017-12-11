Новую снегоуборочную технику для Калининграда закупят только в январе

Новые малогабаритные подметально-уборочные машины для всесезонной уборки тротуаров будут закуплены для Калининграда в январе 2018 года. Об этом в понедельник, 11 декабря, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

В ноябре на сайте госзакупок был объявлен открытый аукцион по приобретению в лизинг специализированной уборочной техники для нужд муниципального предприятия "Чистота". Аукцион запланирован на 15 декабря, а победитель должен привезти в Калининград три единицы спецтехники. Начальная цена контракта — 18,7 млн рублей.



Глава Калининграда объяснил, что технику в мэрии рассчитывают получить в январе. До этого времени планируется пользоваться действующими мощностями предприятия "Чистота", которое отвечает за санитарное состояние города.



По данным администрации города, приобрести планируют малогабаритные подметально-уборочные машины с дизельным двигателем, предназначенные для всесезонной уборки тротуаров и других небольших площадей. В соответствии с условиями контракта машины должны быть оснащены вакуумно-уборочным оборудованием и укомплектованы тремя видами навесного оборудования: универсальной щёткой, снегоуборочным отвалом, распределителем противогололёдных материалов.



Уборочная техника приобретается на условиях финансовой аренды на пять лет — до 2021 года включительно. В бюджете Калининграда на 2017 год предусмотрели 3,9 млн рублей на первый платёж по лизингу.