Ярошук рассказал, как накажут равнодушных к проблемам горожан чиновников

Три чиновника из администрации Калининграда, уличённые главой города в равнодушии, получат замечания. Об этом в понедельник, 11 декабря, журналистам сообщил мэр Александр Ярошук.



Замечания получили, в частности, председатель комитета городского хозяйства Владимир Машков, его заместитель Юрий Кондратьев и директор МКУ "Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов" Сергей Русович.



"У чиновника должен быть хозяйственный, неравнодушный подход. Будем менять психологию", — отметил Ярошук, подчеркнув, что в следующий раз накажет подчинённых уже выговором.



В субботу, 9 декабря, во время объезда городских дворов, которые попали в программу по благоустройству, глава Калининграда был удивлён равнодушием, с которым некоторые его подчинённые отнеслись к проблемам горожан. Например, в одном из дворов по улице Портовой Ярошук обратил внимание на огромную лужу, которая мешает проходу жителей к подъездам и к мусорным контейнерам. Глава города посетовал, что ответственные за реализацию программы по благоустройству чиновники не увидели, что эту лужу "переплыть можно только на лодке".