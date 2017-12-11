В Калининграде свет отключён на семи улицах, вода — на четырёх (список)

На ряде калининградских улиц в понедельник, 11 декабря, нет света или холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Холодную воду отключили:



— до 13:00 — в домах на ул. Инженерной, 2 и 4;

— до 17:00 — на ул. Чернышевского, 77–101, 72–86, 89–89а (гимназия "Альбертина"), 103 (д/с №37), ул. Чкалова, 1–5а, 2;

— до 18:00 — на ул. Батальной, 92.



Из-за ремонта электричество отключено:



— до 13:00 — на ул. Инженерной, 2 (и ВНС), 4–8, ул. Судостроительной, 4, 11а–б, 13, пер. Киевском, 1, 3;

— до 18:00 — на ул. Дрожжевой, 1 (школа №29), ул. Батальной, 47–53, 57, 92 (и ВНС), ул. Самаркандской, 2–28, переулке Батальном, 1 (и модуль ГВС), 1а, 2, 4, СНТ "Пенсионер" (ул. Батальная — ул. Машиностроительная).