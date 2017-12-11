МВД РФ введёт обязательную дактилоскопию для въезжающих без визы иностранцев

С 1 июля 2019 года МВД России планирует ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию более чем на месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

В МВД отметили, что сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Цели процедуры — обеспечить надлежащий контроль за временным пребыванием иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, а также выявить лица, в отношении которых установлены ограничения въезда в страну.

Законопроект предусматривает, что иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении 30 дней со дня въезда уведомить МВД о своём временном пребывании в стране.

В настоящее время дактилоскопия обязательна в том случае, если иностранец получает патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство.