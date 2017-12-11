В крепости Пиллау откроется культурный центр

В крепости "Пиллау" откроется историко-культурный центр, который будет работать как филиал Центрального военно-морского музея. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.



Планируется, что музейно-выставочный комплекс будет располагать площадками для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий, концертов и различного вида исторических реконструкций. В экспозициях крепости будут использованы интерактивные формы взаимодействия с посетителями, макеты и реконструированные артефакты, датированные различными эпохами.

После восстановления первозданного вида исторической крепости на территории "Балтийского пятиугольника" создадут выставочный комплекс, стрелковый тир, откроют площадки для демонстрации артиллерии и якорей. Кроме того, там появятся: концертная площадка, музейные экспозиции, детская тематическая площадка, художественные мастерские, выставочный зал и орудийные площадки крепостных бастионов.

Отмечается, что Пиллау станет ещё одним уникальным памятником европейского фортификационного искусства 18-19 веков. Он будет действовать как военно-исторический музейный комплекс с воспитательной, познавательной и развлекательной функциями и площадками для проведения различных мероприятий.