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Главная Новости Общество

Роспотребнадзор предложил ставить на вредных продуктах "чёрные метки"

09:05
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В России на вредных продуктах планируют ставить "чёрные метки". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
 
Более 35% россиян, по словам Поповой, превышают рекомендуемое ежесуточное потребление соли. Около 80% поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления.
 
"Вариант, который мы предлагаем, — система "светофора", которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира", — заявила она. Продукты с повышенным их содержанием будут помечаться красным цветом, с умеренным — жёлтым, с низким — зелёным. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка может быть добровольной на переходный период.
 

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