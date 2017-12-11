Роспотребнадзор предложил ставить на вредных продуктах "чёрные метки"

В России на вредных продуктах планируют ставить "чёрные метки". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Более 35% россиян, по словам Поповой, превышают рекомендуемое ежесуточное потребление соли. Около 80% поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления.

"Вариант, который мы предлагаем, — система "светофора", которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира", — заявила она. Продукты с повышенным их содержанием будут помечаться красным цветом, с умеренным — жёлтым, с низким — зелёным. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка может быть добровольной на переходный период.