В Калининградской области ГИБДД начала массовую проверку перевозчиков

С 11 декабря на территории Калининградской области ГИБДД начнётся очередной этап специального профилактического мероприятия "Нелегальные перевозки". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В регионе под видом заказных осуществляют перевозки по регулярным маршрутам межмуниципальной маршрутной сети. Их основные направления — Нестеров, Гусев, Черняховск, Озерск и Гвардейск. На этих "нелегальных" маршрутах, согласно данным ГИБДД, до недавнего времени было задействовано более 90 микроавтобусов, сейчас их количество сократилось.

Нелегальные перевозчики часто допускают нарушения действующего законодательства, что способствуют совершению ДТП. Госавтоинспекция призывает граждан не пользоваться их услугами. В случае остановки таких транспортных средств с целью обеспечения безопасности дорожного движения пассажиры таких микроавтобусов будут высажены на остановочных пунктах.