Мичман Балтфлота, спасший выпавшего из окна ребёнка, стал финалистом премии за добрые дела
Военнослужащий Балтийского флота мичман Павел Рудаков стал финалистом "Премии МИРа—2017" в номинации "Подвиг". Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
Рудаков был номинирован на премию за спасение ребёнка, выпавшего из окна
многоэтажного дома в Светлогорске. Благодаря быстрой реакции и находчивости военнослужащего, он остался жив.
В 2017 году на соискание "Премии МИРа" в семи номинациях было прислано более 560 заявок из 60 регионов России. Был сформирован шорт-лист из 70 претендентов, из которых экспертная комиссия выбрала 21 лауреата. Торжественная церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге в Музее современного искусства "Артмуза".
Ежегодно премию получают люди, которые приносят в наш мир добро, любовь и вдохновляют других совершать благородные поступки. Организатором мероприятия является Общероссийская молодёжная общественная организация "МИР".