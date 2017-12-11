Мичман Балтфлота, спасший выпавшего из окна ребёнка, стал финалистом премии за добрые дела

Военнослужащий Балтийского флота мичман Павел Рудаков стал финалистом "Премии МИРа—2017" в номинации "Подвиг". Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Рудаков был номинирован на премию за спасение ребёнка, выпавшего из окна многоэтажного дома в Светлогорске. Благодаря быстрой реакции и находчивости военнослужащего, он остался жив.

В 2017 году на соискание "Премии МИРа" в семи номинациях было прислано более 560 заявок из 60 регионов России. Был сформирован шорт-лист из 70 претендентов, из которых экспертная комиссия выбрала 21 лауреата. Торжественная церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге в Музее современного искусства "Артмуза".