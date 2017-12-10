На пляже в Сопоте установили сауны с видом на море. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Две сауны рассчитаны на 40 человек. Модули имеют большие окна, через которые видно море. За проект отвечает Гданьская архитектурная фирма Alternatywne.studio, а за выполнение сам инвестор.

Открытие саун запланировано на следующую неделю. Работать они будут до конца апреля 2018 года. Местом эксплуатации зоны отдыха саун будет ресторан M15, который находится у входа №15.

Всего на пляже установлено четыре модуля. В первых двух расположены сауны, в остальных — раздевалка, душ и туалет.