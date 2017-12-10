Нобелевскую премию мира получили борцы, выступающие за запрет ядерного оружия
В воскресенье, 10 декабря, диплом и медаль Нобелевского лауреата премии мира за 2017 год вручили в Осло Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Об этом сообщает "РИА Новости"
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ICAN получила награду за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров. Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен отметила, что активисты организации преисполнены желанием вести активную работу и что они дальновидны, "но они не наивны". "ICAN признает, что обладающие ядерным оружием государства не могут уничтожить свое ядерное оружие в одночасье. Это должно быть достигнуто путем взаимного, постепенного и поддающегося проверке процесса разоружения", — сообщила она.
От имени организации награду приняли её исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и активный участник кампании по запрещению ядерного оружия.