Нобелевскую премию мира получили борцы, выступающие за запрет ядерного оружия

В воскресенье, 10 декабря, диплом и медаль Нобелевского лауреата премии мира за 2017 год вручили в Осло Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Об этом сообщает "РИА Новости"

ICAN получила награду за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров. Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен отметила, что активисты организации преисполнены желанием вести активную работу и что они дальновидны, "но они не наивны". "ICAN признает, что обладающие ядерным оружием государства не могут уничтожить свое ядерное оружие в одночасье. Это должно быть достигнуто путем взаимного, постепенного и поддающегося проверке процесса разоружения", — сообщила она.



От имени организации награду приняли её исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и активный участник кампании по запрещению ядерного оружия.