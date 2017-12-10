Спорт, рок-музыка и наука: мероприятия, которые жаль пропустить в воскресенье

В Калининграде в воскресенье, 10 декабря, горожане приглашаются сразу на несколько мероприятий.
Чемпионат России по рукопашному бою. Финал
Соревнования пройдут во Дворце спорта "Юность" с 10:00 до 17:00. По итогам финальных поединков состоится награждение победителей. Завершится мероприятие концертом.
XXII Международный турнир по боксу «Янтарные Перчатки». Финал
В спортивном центре "Созвездие" с 12:00 до 17:00 пройдут схватки между сильнейшими боксёрами. По итогам соревнований состоится награждение победителей.
Футбол и рок-музыка
На стадионе "Балтика" в 11:00 завершится 24-часовой футбольный матч-марафон, в котором приняли участие 600 игроков. По окончании игры и церемонии награждения победителей – рок-концерт Артура Беркута. В 15:30 начнётся трансляция встречи ЦСКА – "Спартак".
Молодёжно-спортивное мероприятие "Отмороженный мост"
Для молодёжи под Эстакадным мостом на новой баскетбольной площадке состоится спортивное мероприятие под названием "Отмороженный МОСТ". Начало в 14:00.
День открытых дверей в БФУ им.Канта
В Балтийском федеральном университете им.Канта (ул. Невского, 14) с 11:00 до 17:00 в воскресенье, 10 декабря объявлен день открытых дверей.