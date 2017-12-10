Спорт, рок-музыка и наука: мероприятия, которые жаль пропустить в воскресенье

В Калининграде в воскресенье, 10 декабря, горожане приглашаются сразу на несколько мероприятий.

Чемпионат России по рукопашному бою. Финал

Соревнования пройдут во Дворце спорта "Юность" с 10:00 до 17:00. По итогам финальных поединков состоится награждение победителей. Завершится мероприятие концертом.

XXII Международный турнир по боксу «Янтарные Перчатки». Финал

В спортивном центре "Созвездие" с 12:00 до 17:00 пройдут схватки между сильнейшими боксёрами. По итогам соревнований состоится награждение победителей.

Футбол и рок-музыка

На стадионе "Балтика" в 11:00 завершится 24-часовой футбольный матч-марафон, в котором приняли участие 600 игроков. По окончании игры и церемонии награждения победителей – рок-концерт Артура Беркута. В 15:30 начнётся трансляция встречи ЦСКА – "Спартак".

Молодёжно-спортивное мероприятие "Отмороженный мост"

Для молодёжи под Эстакадным мостом на новой баскетбольной площадке состоится спортивное мероприятие под названием "Отмороженный МОСТ". Начало в 14:00.

День открытых дверей в БФУ им.Канта

В Балтийском федеральном университете им.Канта (ул. Невского, 14) с 11:00 до 17:00 в воскресенье, 10 декабря объявлен день открытых дверей.