Полиция разыскивает мужчину, пропавшего по пути в Германию на собственном автомобиле

Полиция Гусевского района разыскивает 27-летнего мужчину, который 27 октября выехал в Германию на собственном автомобиле Audi и с тех пор на связь ни с кем из родных и знакомых не выходил. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По сведениям полиции, житель города Гусева Альтман Алексей Анатольевич 1990 года рождения около полутора месяцев назад отправился в Германию на своей машине – Audi серебристого цвета, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 27 лет, рост 185 см, среднего телосложения, глаза голубые, стрижка короткая, волосы темно-русые, на правой ноге с внутренней стороны послеоперационный шрам около 30 см.

Был одет: красная ветровка с капюшоном на молнии, под курткой толстовка серого цвета с капюшоном на молнии, брюки спортивные цвета хаки, на ногах кроссовки темно-серые на белой подошве, на голове кепка (бейсболка) черного цвета. Носит крестик серебряный величиной около 3 см на серебряной цепочке крупного плетения. При себе имел портфель чёрный кожаный с документами и мобильный телефон.

Алексей Альтман. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Альтмана, просят обратиться в полицию Гусевского района по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-32-81, 8(4012)552-605, 02.