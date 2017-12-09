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“Лучшие выбирают лучших”: в Калининграде вручили премию “Профи — итоги 2017 года”

12:04
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В пятницу, 8 декабря, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и обладателей гран-при премии "Профи — итоги 2017 года".
 
Ведущими мероприятия, которое проходило в кинотеатре “Заря”, стали арт-директор заведения Артем Рыжков и учредитель проекта Наталья Воронцова.
 
Конферансье сразу рассказали о нововведении: впервые в 14-летней истории премии каждый житель региона смог поучаствовать в определении кандидатов в борьбе за главную награду, проголосовав на сайте “Профи —  итоги 2017”. В онлайн-голосовании приняли участие три тысячи человек. Итоги голосования оценивали десять членов экспертного совета, куда вошли лауреатов премии прошлых лет.
 
“Лучшие выбирают лучших. Мы определим сегодня лауреатов, которые это заслужили своим трудом за этот непростой год. У нас каждый год непростой и следующий год, наверное, проще не будет. Мы со своей стороны правительства Калининградской области будем продолжать поддерживать бизнес”, — заявил почетный гость церемонии Антон Алиханов.
 
В номинации “Проект года” победил недавно открытый новый корпус аэровокзального комплекса в аэропорту “Храброво”. А гран-при в этой номинации достался проекту по строительству стадиона к ЧМ-2018.
 
Управленцем года стал председатель Совета директоров предприятия “Русски хлеб” Андрей Бут-Гусаим.
 
Премию в номинации “Событие года” получил Центр женского здоровья Калининградской областной клинической больницы. Инвестором года назвали торговый дом “Семья”, а брендом года — рыбокомбинат “За Родину”.
 
Медиаменеджером года стала издатель, глава медиагруппы “Западная пресса” Марина Васильева.
 
 
Глава медиахолдинга "Западная пресса" Марина Васильева. Фото: Александр Подгорчук
 
Открытием года назвали детский технопарк “Кванториум”. Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, которая поднялась на сцену за наградой, пообещала продолжение проекта: “Мы идем дальше и на следующий год создаем мобильный “Кванториум” для того, чтобы такие формы занятости для нашей детворы были доступны во всех муниципальных образованиях”.
 
В номинации “Предприниматель года” победил директор “Калининградского мотозавода” Дмитрий Сивков.
 
Муниципалитетом года стал Зеленоградский городской округ.
 
“Каждый член нашей команды делает свою работу хорошо, судя по тому что у меня сегодня в руках”, — сказал глава горадминистрации Сергей Кошевой, указав на статуэтку.
 
 
Глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой. Фото: Александр Подгорчук
 
Первое место в номинации “Инженер года” заняли сразу два человека —  Максим Патрушев и Наталья Шушарина, которые вместе работали над проектом в Институте живых систем БФУ. им. Канта.
 
В рамках специальной номинации “Юные дарования” главная премия не вручалась, но дипломами были отмечены четверо школьников из разных муниципалитетов Калининградской области:Владислав Баерман, Алексей Владимиров, Петр Петраков, Владислав Калимов. Прикладные программы для бизнеса этих подростков были отобраны из 12 заявленных на конкурс. Все номинанты получат статус стипендиатов фонда "Новые таланты".
 
Еще одна новинка этого года - конкурс "Корпоративное кино", в финал которого вышли 30 работ.  Лауреатами по различным номинациям стали Калининградский областной драматический театр, “Кениг-массаж”, “Нежинская молочная фабрика”, “ДолговГрупп”, “Балтийское золото”. Отмеченные дипломами работы размещены на сайте премии.
 
 "Лауреаты "Профи" — это люди дела, это общественное признание коллег, это деловая репутация!”, — заявил Геннадий Матюк, автор проекта.
 
Организаторы уже готовятся к следующей, юбилейной — XV, премии, которая состоится в 2018 году, а также к 20-летнему юбилею HR-агентства "Персонал-Янтарь".
 
 Премия "Профи — итоги года" проводится в Калининграде ежегодно начиная с 2003 года, является одним из главных деловых событий региона, собирает лидеров региональной экономики, широкий круг представителей делового сообщества, власти и массмедиа. Учредители проекта — деловое издание для профессионалов "Профи" и HR-агентство "Персонал-Янтарь". Соорганизатор и генеральный партнёр — Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области.
 

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