Калининград примет международный кинофестиваль "Край света"

Калининградская область примет международный кинофестиваль "Край света", который состоится осенью 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе активно развивается киноискусство и создаются условия для реализации кинопроектов, отметили в правительстве области.

"В Калининградской области уже много лет достаточно успешно проводятся кинофестиваль "Балтийские дебюты", международный фестиваль короткометражного кино "Короче" и другие. В этом году мы начали реализацию системы рибейтов, — подчеркнул глава региона Антон Алиханов при обсуждении в правительстве вопросов подготовки к событию. — Появление нового кинофестиваля, безусловно, способно создать дополнительные условия для развития культурно-событийного туризма в Янтарном крае".

По словам генерального продюсера международного кинофестиваля "Край света" Алексея Аграновича, проект с 2011 года реализуется в Южно-Сахалинске. Из регионального мероприятия за семь лет он превратился в событие федерального масштаба.

"Главная конкурсная программа на первом кинофестивале в Калининградской области предполагается не очень большой — это 8-9 полнометражных игровых фильмов, — сказал Агранович. — Фильмы приглашаются со всего мира, из любых стран и континентов, при этом обязательным является участие России. По замыслу организаторов, все это должны быть картины о современной жизни, на актуальные темы, ориентированные в первую очередь на молодую, активную аудиторию от 14 до 35 лет, а также на широкие круги неравнодушных, интересующихся зрителей любого возраста".

Сейчас организаторы выбирают место для проведения кинофестиваля. Рассматриваются площадки Драмтеатра, Центра культуры молодёжи, Кафедрального собора и КГТУ.

В марте следующего года оргкомитет представит подробную концепцию проведения кинофестиваля "Край света".