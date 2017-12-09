Скончался артист театра и кино Леонид Броневой
В субботу, 9 декабря, скончался известный артист театра и кино Леонид Броневой. Об этом сообщает РИА Новости
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Леонид Сергеевич Броневой умер на 89 году жизни. Информацию подтвердил директор театра"Ленком", в котором работал артист, Марк Варшавер.
"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал Варшавер.
Даты прощания и похорон будут определены и названы позже.
Броневой снялся в таких известных фильмах, как"Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".