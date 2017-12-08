Власти хотят субсидировать калининградских перевозчиков, покупающих автотранспорт местного производства

Правительство Калининградской области намерено субсидировать местным перевозчикам приобретение автотранспорта, произведенного на территории региона. Об этом на оперативном совещании регионального правительства в пятницу, 8 декабря, рассказал министр промышленной политики, развития предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.

"Специфические инструменты поддержки — создание автокластера и компенсация калининградским перевозчикам части затрат на преобретение автомобилей, произведенных в Калининградской области", — сообщил Кусков в своем докладе "О ходе разработки стратегии инновационного развития промышленности Калининградской области".

Министр назвал ожидаемые результаты от реализации программы. Это троекратный рост отгрузки автомобилей к 2030 году по сравнению с показателями 2016 года.