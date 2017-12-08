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Главная Новости Общество

Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет

14:47
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предлагает сократить перечень документов для подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом сообщает ТАСС.
 
Согласно законопроекту, из процедуры подачи документов через портал госуслуг исключат необходимость предоставлять отсканированные копии удостоверения личности и свидетельства о расторжении прошлого брака. "Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов", — отмечается в сопроводительных материалах к проекту. Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.
 
Ранее Госдума рассматривала поправки, усложняющие для россиян процедуру развода. Авторы документа предлагали увеличить срок расторжения брака с одного до трёх месяцев. 
 

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