Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предлагает сократить перечень документов для подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом сообщает ТАСС
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Согласно законопроекту, из процедуры подачи документов через портал госуслуг исключат необходимость предоставлять отсканированные копии удостоверения личности и свидетельства о расторжении прошлого брака. "Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов", — отмечается в сопроводительных материалах к проекту. Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.
Ранее Госдума рассматривала поправки, усложняющие для россиян процедуру развода. Авторы документа предлагали увеличить срок расторжения брака
с одного до трёх месяцев.