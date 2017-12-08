Учёные: переход на московское время будет полезен для калининградцев

Переход Калининградской области на московское время будет целесообразен с точки зрения сохранения здоровья населения региона. Такую точку зрения высказали учёные Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Центр подведомствен Роспотребнадзору.

"При реализуемом сценарии исчисления времени "постоянное зимнее" астрономический полдень в Калининградской области находится в точке 12 часов 38 минут. Значение десинхроноза (отклонения от астрономического) составляет всего 38 минут, что не оптимально для минимизации риска дополнительной заболеваемости населения. Перевод Калининградской области во вторую часовую зону (МСК), что будет соответствовать UTC+3, приблизит значение десинхроноза к оптимуму и, по нашему мнению, целесообразен", — считает замдиректора центра, доктор медицинских наук Вадим Алексеев.

Учёный ссылается на исследования, которые институт проводил в 2013 году по заказу Роспотребнадзора. Учёные исследовали, как влияют на здоровье и самочувствие людей перевод стрелок с зимнего времени на летнее и обратно и жизнь в режиме постоянного времени.

Письмо из Роспотребнадзора передал в редакцию Клопс.Ru калининградец Дмитрий Пасека. Он не первый год предлагает властям области вернуть летнее время, однако те, по словам Пасеки, ссылаются на необходимость более подробного изучения вопроса. Решение о переводе стрелок могут принять законодательные собрания регионов.