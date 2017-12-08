"Про IT рассказываем, но не можем освоить Skype?": Алиханов отчитал министров, не пользующихся видеосвязью

Антон Алиханов отчитал членов регионального правительства за то, что те не пользуются видео-конференц-связью и вынуждают сити-менеджеров лично приезжать в Калининград. Свои претензии губернатор озвучил на оперативном совещании в региональном правительстве в пятницу, 8 декабря.

"Уважаемые члены правительства! Повторяю в последний раз перед тем, как вы начнёте получать выговоры и другие дисциплинарные взыскания. Я вижу, что ни один из вас за всё это время не нашёл возможности по видео-конференц-связи с ними (главами муниципалитетов — Прим. ред.) пообщаться. Мотаться из Нестерова в Калининград, хоть область у нас и небольшая, каждый день накладно. У каждого министра свои какие-то совещания. Вам это зачем? Мы тут все про IT рассказываем и не можем освоить Skype? У нас есть как минимум три или четыре места, откуда можно заниматься видео-конференц-связью", — возмутился Алиханов.

Глава региона потребовал от подчинённых дать своим секретариатам соответствующие указания и предупредил, что проконтролирует исполнение своего распоряжения.

"Если у меня от глав муниципалитетов будут жалобы, будем уже предметно разбираться, почему вы не освоили ВКС, а вызывали их сюда", — заключил Алиханов.