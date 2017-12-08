"Верю в чудо" предлагает калининградцам поучаствовать в сборе подарков для тяжелобольных детей

Благотворительный центр "Верю в чудо" приглашает калининградцев поучаствовать в сборе подарков для тяжелобольных детей. В этом году вновь пройдёт акция "Чудо-Ёлка".

"Мы, взрослые и рассудительные люди, научились находить чудо в обыденных вещах: в счастливой семье, в верных друзьях, крепком здоровье… И это действительно здорово! Но когда тебе пять, 10 или даже 15 лет, Чудеса прежде всего в исполнении заветных желаний", — рассказали в благотворительном центре.

Подопечные центра рассказали волонтёрам, каким подаркам были бы очень рады. Список желаний можно посмотреть здесь

Есть несколько вариантов участия в акции "Чудо-Ёлка-2017–2018".

"Забронировать" подарок из списка можно, позвонив волонтёру-координатору Елене (8-952-794-44-50). Готовый и упакованный подарок необходимо будет доставить по адресу ул. Дмитрия Донского, 23 (волонтёрская Детской областной больницы), предупредив координатора волонтёрских проектов Антонину Ивашиненко (8-906-237-69-63).