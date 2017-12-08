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Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам, кроме Калининграда

Автор: Екатерина Медведева
10:46
  912
Алиханов пообещал помочь всем муниципалитетам, кроме Калининграда, с погашением долгов. Такое заявление губернатор сделал во время оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 8 декабря.
 
Глава региона дал поручение первому заместителю председателя правительства Батанову, чтобы тот в ближайшее время подготовил полный перечень долгов всех муниципалитетов Калининградской области. Это делается, чтобы помочь с погашением в рамках соглашений с минфином. При этом губернатор отметил, что региональный центр не будет участвовать в этой схеме.
 
"Я не говорю сейчас о Калининграде, потому что он опоздал на это совещание. А остальные муниципалитеты успели", — отметил Алиханов. 
 
Алиханов поручил разработать меры поддержки и заключить соглашения с муниципальными администрациями до конца первого квартала 2018 года.  

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