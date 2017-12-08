Алиханов рассказал, что его супруга водит детей в частную поликлинику

Супруга Антона Алиханова водит детей в частную поликлинику. Об этом губернатор заявил в пятницу, 8 декабря, во время оперативного совещания в правительстве Калининградской области.

"Сейчас школа, дети часто болеют. Супруга моя не ходит в нашу поликлинику — это и в очереди три часа, и вокруг эти желтухи, краснухи... Проще пойти в платную клинику", — рассказал Алиханов.

Глава региона назвал кране важным разделение очередей на "больных" и "здоровых", которое правктикуется в некоторых детских поликлиниках города. Он также добавил, что внедрение системы "Бержливая поликлиника" в местных учреждениях здравоохранения дает положительные результаты.