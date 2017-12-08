Калининградские мусульмане взыскали у города более 66 млн рублей за недостроенную мечеть
Калининградские мусульмане взыскали с администрации города более 66 млн рублей в качестве убытков, связанных с невозможностью достроить мечеть в Южном парке. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
Решение по иску религиозной организации мусульман Калининграда было вынесено 6 декабря. Центральный суд удовлетворил требования организации "о взыскании убытков, причинённых вследствие издания органом местного самоуправления акта, не соответствующего закону". По решению суда администрация Калининграда должна компенсировать истцам 66 309 060 рублей. Первоначально мусульмане заявляли иск на сумму почти 100 млн рублей.
Решение суда не вступило в законную силу. Его могут обжаловать в течение месяца.
Два земельных участка в Южном парке, площадью 0,6025 га и 0,3025 га соответственно, были переданы религиозной организации мусульман Калининграда в безвозмездное срочное пользование сроком на три года под строительство культурного центра мусульман — мечети. Против строительства сооружения протестовали местные жители. В ноябре 2011 года 20-летний сварщик из Калининграда попытался
взорвать строящуюся мечеть самодельным баллоном. Центральный городской суд приостановил
строительство мечети в Южном парке в декабре 2013 года.