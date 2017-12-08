У Instagram появится приложение для переписки

Социальная сеть Instagram приступила к тестированию собственного мессенджера. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The Verge.

Приложение получило название Direct, как и существующий внутри Instagram раздел для обмена личными сообщениями. С 7 декабря оно стало доступно пользователям Android и iOS в шести странах мира — Израиле, Италии, Португалии, Турции, Уругвае и Чили.

После установки приложения передача сообщений производится только через него, а возможность получать сообщения в приложении Instagram прекращается. В настоящее время мессенджер работает в тестовом режиме. Дата его глобального запуска ещё не назначена.