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Главная Новости Общество

Минздрав потребовал не давать денег из госбюджета на фильмы со сценами курения

21:36
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В Минздраве требуют запретить государственную поддержку кинофильмов, в которых содержатся сцены курения. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Инициатива Министерства здравоохранения РФ о лишении денег из госбюджета фильмов, в которых герои курят, отражена в проекте Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы. Это предложение Минздрава не выпало из документа и после некоторых корректив, внесённых в Концепцию.
 
Запрет на господдержку при создании художественных фильмов, в которых присутствуют табачные изделия и демонстрируются сцены курения, может ударить по произведениям о Второй мировой войне, считают эксперты. Кроме того, могут пострадать и фильмы об исторических событиях в России и в мире.
 

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