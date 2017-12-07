Квесты и карты скидок: в минкульте представили концепцию развития библиотек в Калининграде

Региональные власти определились с направлением, в котором будут развиваться калининградские библиотеки. Концепцию представил министр культуры и туризма Андрей Ермак на Совете по культуре при губернаторе.

Ермак отметил, что сегодня 27% калининградцев пользуются услугами библиотек. Из основных проблем он выделил недостаток финансирования и дополнительных сервисов, старение кадров.

"Стоит идти от обычной услуги по книговыдаче к культурно-просветительским центрам", — отметил глава минкульта.

Достигнуть этого надеются за счет дополнительных сервисов. Ермак в качестве примера привёл питерский магазин "Буквоед", который стал работать 24 часа в сутки, чтобы охватить большее количество покупателей. В планах регионального министерства сделать пилотные проекты, и если опыт будет успешным, то его распространят.

В качестве предложений Ермак озвучил идеи по поводу сотрудничества библиотек и книжных магазинов.

"Через библиотеку идет популяризация книжных магазинов и наоборот. Читательский билет может являться картой скидок в некоторых книжных магазинах", — пояснил он.

Основная цель — сделать поход в "дом книги" увлекательным и интересным.

"Чтобы заходить в библиотеку было "вкусно", чтобы и внешние, и внутренние интерьеры были привлекательными. Эта маркетинговая история является одной из самых приоритетных. У наших библиотек всё удачно в плане развития дополнительных сервисов, но о них никто не знает. Человек идёт в другое место и платит за эту услугу, хотя у нас она могла быть бесплатной", — отметил Андрей Ермак.

Большинство библиотек, по его словам, крайне неэффективно использует имеющиеся у них площади. В качестве положительного примера он привел Чеховку, которую используют в качестве пространства для лекций, оживили террасу.

"Есть мысли по проведению в библиотеках праздников, например, детские дни рождения. За такой сервис как квесты родители платят огромные деньги, а это можно сделать в библиотеках", — отметил Андрей Ермак.

В целом концепцию на Совете по культуре поддержали, предложив подумать над нюансами. По словам руководителя регионального минкульта, в следующем году на развитие этого направления планируется направить 16,8 млн рублей. Из них 9,5 пойдёт на ремонт Областной научной библиотеки.