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Главная Новости Общество

В Гусеве разыскивают 77-летнего мужчину, пропавшего 5 декабря

18:58
  88
В Гусеве ищут мужчину 1940 года рождения, который 5 декабря ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается во Вконтакте на странице сообщества "Поиск пропавших людей Калининград".
 
Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего Харченко Анатолия Ивановича. Пожилой мужчина вышел из дома №12 по ул. Балтийской в г.Гусеве  5 декабря около 07:00, и уже двое суток безвестно отсутствует.
 
Приметы: был одет в коричневую куртку.  Шапка, брюки и ботинки – всё чёрного цвета. Под курткой чёрная рубашка.  
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Харченко А.И., просят позвонить по телефонам 02, 8-401-433-53-21, 8-911-482-25-28.
 

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