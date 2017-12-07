В Гусеве разыскивают 77-летнего мужчину, пропавшего 5 декабря

В Гусеве ищут мужчину 1940 года рождения, который 5 декабря ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается во Вконтакте на странице сообщества "Поиск пропавших людей Калининград".

Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего Харченко Анатолия Ивановича. Пожилой мужчина вышел из дома №12 по ул. Балтийской в г.Гусеве 5 декабря около 07:00, и уже двое суток безвестно отсутствует.

Приметы: был одет в коричневую куртку. Шапка, брюки и ботинки – всё чёрного цвета. Под курткой чёрная рубашка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Харченко А.И., просят позвонить по телефонам 02, 8-401-433-53-21, 8-911-482-25-28.