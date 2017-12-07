Калининградец заплатит штраф 25 тысяч рублей за ложный донос о готовящемся теракте

Житель Калининграда оштрафован судом на 25 тысяч рублей за ложное сообщение о намерении его знакомой взорвать дом. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что после ссоры со своей девушкой мужчина обвинил её в подготовке к теракту. В суде калининградец пояснил, что действовал под влиянием обиды и ревности.

Будучи в нетрезвом состоянии, он позвонил по телефону 112 и сообщил, что его знакомая планирует взорвать дом. С этой целью она якобы припрятала две гранаты.

Впоследствии выяснилось, что донос был ложным. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд приговорил калининградца к выплате штрафа в сумме 25 тысяч рублей за заведомо ложный донос. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.