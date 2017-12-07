Прокуратура: руины Королевского замка представляют угрозу для жизни калининградцев

Областная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства, допущенные в отношении руин Королевского замка в Калининграде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка показала, что объект культурного наследия "Руины Королевского замка" XIV–XVIII вв. подтоплен и захламлён бытовым мусором, а по его периметру частично отсутствует ограждение. Воду пытаются откачать с помощью двух мотопомп, которые не справляются с объёмом. На момент проверки они вовсе не работали.

"Консервация объекта до настоящего времени не произведена, из-за чего свободный доступ на незаконсервированный объект представляет угрозу для жизни и здоровья граждан", — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, руины уже семь лет не включают в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. "В связи с этим прокуратура области внесла руководителю Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области представление об устранении нарушений федерального законодательства", — сообщает прокуратура.