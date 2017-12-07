Ярошук пообещал квартиру 500-тысячному жителю Калининграда

Александр Ярошук пообещал подарить квартиру 500-тысячному жителю Калининградской области. Такое заявление градоначальник сделал в четверг, 7 декабря, после церемонии вступления в должность.

По словам сити-менеджера, за последние годы численность населения города значительно увеличилась. Он пообещал подарить квартиру 500-тысячному горожанину, официально зарегистрированному в Калининграде.

"Мы работаем с федеральными программами, которые стимулируют увеличение рождаемости и естественную миграцию. К нам очень много людей приезжают из России — многие с севера и Дальнего Востока после окончания контрактов. Людей привлекают такие показатели, как безопасность, качество жизни, стоимость жилья. Многим, конечно, хочется в Москву или Санкт-Петербург, но "входной билет" туда слишком дорогой", — отметил глава города.

Кроме официальной статистики, по словам Ярошука, есть и неофициальная. Согласно второй, сотни людей прописаны в области, но снимают жильё и проживают в Калининграде. По этой статистике, в областном центре живёт около 600 тысяч горожан.