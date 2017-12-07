Алиханов предрёк "весну и лето" в отношениях России и Польши

Антон Алиханов предрёк неминуемое потепление во взаимоотношениях Польши и России. Об этом губернатор заявил в четверг, 7 декабря, после встречи с руководителем консульской службы в посольстве Польши в РФ Марчином Носалем.

"У нас взаимоотношения с Польшей, как и в природе — бывает своя зима. Но за зимой всегда следует весна и лето. Я надеюсь, что те усилия, которые польские дипломаты в Калининграде всегда предпринимали для поддержания высокого уровня взаимоотношений, дадут свои плоды как в гуманитарной сфере, так и на уровне бизнеса. Это огромная база, чтобы вернуться к полноценному сотрудничеству на уровне государств", — рассказал Алиханов.

Глава региона отметил, что Марчин Носаль после перехода в новую должность продолжит уже в несколько ином качестве "курировать" Калининградскую область. "Мы эту связь прерывать не будем", — пообещал губернатор.