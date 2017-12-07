Клад из замка и мундир гренадера: что можно увидеть в музее Багратионовска

Клопс.Ru продолжает серию публикаций о музеях, расположенных в городах и посёлках Калининградской области.

В Багратионовске с 1993 года действует музей истории края. Первый краеведческий музей был создан в Прейсиш-Эйлау, как тогда назывался этот город, в 1932 году. Из его коллекции ничего не сохранилось.

Директор музея Александр Панченко

В здании, где располагается нынешний музей, до войны размещалось окружное управление, с 1946 года — Дом культуры. Директор Александр Панченко — историк по образованию, окончил Калининградский госуниверситет (сегодня БФУ им. И. Канта). Он руководит музеем с самого его основания, некоторое время пост занимала его супруга Светлана Николаевна.

"Сейчас у нас семь сотрудников, есть смотрители и экскурсовод. Ежегодно музей посещают около пяти тысяч человек", — рассказал Панченко.

В 2001 году здесь принимали принцессу Аликс Наполеон, на тот момент — главу дома Бонапартов. В 2006 году здесь побывал граф Валевский — дальний родственник Марии Валевской, "польской жены" Наполеона. На открытие мемориальной доски в память о полководце приезжал принц Мюрат VIII, потомок наполеоновского маршала. Доску установили на доме, где в феврале 1807 года размещалась главная квартира Бонапарта. Сохранившаяся часть этого здания находится на улице Центральной, 9.

В первом зале посетители могут познакомиться с древнейшей историей края. Там представлены археологические находки: фрагменты посуды и оружия, кирпичи со следами животных, старые карты и планы средневекового города.

Копия доспехов тевтонского рыцаря

В руинах замка Прейсиш-Эйлау, от которого осталась только часть форбурга, местные мальчишки в 2003 году нашли монетный клад периода Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.), также хранящийся в музее.

Второй зал рассказывает о сражении при Прейсиш-Эйлау 7–8 февраля 1807 года. В музейной коллекции можно увидеть подлинные награды России, Франции и Пруссии начала XIX века — например, знак ордена Почётного легиона, учреждённый Наполеоном в 1804 году. В отличие от российских орденов, которыми награждались только высшие военные чины, этот за выдающиеся заслуги мог быть вручён каждому. Он был настолько популярен в своей стране, что после свержения Наполеона новые власти не решились его отменить.

Мундир русского гренадера передан в дар музею участником военно-исторического клуба из Москвы

Мундир солдата наполеоновской армии подарен французским историком

В этом зале представлены картины и гравюры, посвящённые сражению. Есть репродукция картины Антуана-Жана Гро "Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау" (на фото). Оригинал этой картины находится в Лувре.

Статуэтка, изображающая Жозефину и Наполеона за игрой в шахматы

Следующий зал продолжает историю кампании 1807 года. Одна из витрин посвящена супруге Бонапарта Жозефине. Там выставлены фарфор с её портретами и статуэтка, изображающая её и Наполеона за игрой в шахматы. Эта женщина всегда занимала особое место в душе императора. Из Прейсиш-Эйлау Наполеон отправил ей четыре письма, одно из них он написал в три часа ночи после окончания битвы.

Эти находки сделаны на поле сражения: свинцовые мушкетные пули, пуговицы от мундиров, кошелёк французского солдата.

Принц Мюрат VIII подарил музею бюст своего легендарного предка, изготовленный во Франции

В четвёртом зале представлена коллекция в память о Первой мировой войне: награды, пуговицы и детали униформы, фрагменты вооружения, памятный фарфор с изображениями полководцев.

В Прейсиш-Эйлау действовало четыре частных пивоварни, работали несколько гостиниц, молокозавод, завод по производству сельхозтехники.

Огромные напольные часы начала ХХ века принадлежали немецкому врачу, а потом кочевали по кабинетам советских чиновников. Они до сих пор ходят. "Мы не называем их экспонатом, — говорит Александр Панченко, — это просто часы".

Во время Великой Отечественной войны город не был сильно разрушен из-за военных действий, но серьёзно пострадал после: немало зданий разобрали на кирпич. Недалеко от города находился лагерь для военнопленных, о котором также можно узнать в музее.

"Бабушкин уголок"

24 августа 1946 года в Багратионовский район прибыли 400 семей из Тамбовской и Рязанской областей. "Бабушкин уголок" иллюстрирует смешение быта русских и немцев. Платье, принадлежавшее советской женщине, висит на немецкой вешалке.

Немецкая гладильная машина

Резчик по дереву Владимир Чудаков участвовал в воссоздании интерьеров Валленродской библиотеки и художественном оформлении органа Кафедрального собора в Калининграде. В музее представлены его работы.

Копии портретов Багратиона

Довольно большая экспозиция собрана о Багратионе: копии его портретов, книги, сувениры.

Открыта выставка работ калининградских художников, посвящённых Багратионовску. Там же можно увидеть почтовые карточки с рисунками Катарины Кляйн — "королевы почтовых открыток". Эта художница-иллюстратор родилась в Прейсиш-Эйлау. Её рисунки популярны до сих пор как образцы для вышивки и росписи посуды.

При музее действует клуб военно-исторической реконструкции.

Адрес музея: г. Багратионовск, ул. Калининградская, 10.

Режим работы: вторник — воскресенье с 11:00 до 17:00, выходной — понедельник.

Цена билетов: взрослым — 60 рублей, школьникам — 30 рублей, пенсионерам — 40 рублей, экскурсионное обслуживание — 300 рублей с группы.

Телефон для заказа экскурсий: +7 (40156) 3-20-84.