Калининградский зоопарк закрывает старый львятник и детскую площадку

В Калининградском зоопарке закрывают на реконструкцию давно требовавший ремонта объект — львятник, где раньше содержались дикие кошки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Из-за реконструкции придётся закрыть расположенную рядом детскую площадку "Непоседа" до конца 2018 года. Работы будут вестись три года. До конца декабря здание демонтируют, а затем начнут восстанавливать.



"Согласно проекту, предполагается перепрофилировать исторический львятник под содержание тропических птиц, при этом сохранив максимально возможную часть исторических конструкций, — рассказали в пресс-службе. — В ходе реконструкции воссоздадут некоторые исторические элементы (например, башенки на крыше), также к уже имеющемуся зданию будут пристроены четыре авиария с возможностью свободного полёта для птиц".



Зимние вольеры обнесут обзорными стёклами. Одно из помещений будет проходным — гости зоопарка смогут войти внутрь и покормить попугаев с руки. Общая площадь объекта после реконструкции составит 1086 кв. м.