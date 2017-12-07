В декабре в Калининграде пройдёт фестиваль актуального научного кино

В декабре Калининград примет фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Показ пройдёт в Центре популяризации наук имени Бесселя (Гвардейский проспект, 51а). Зрители увидят самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет.

Всего в рамках фестиваля состоится четыре показа 14, 15, 21 и 22 декабря. Начало всех сеансов в 19:00. Предварительная регистрация обязательна. Ограничения по возрасту 12+.

Программа:

14 декабря

19:00 "Вселенная Стивена Хокинга. Космическая удача"

Режиссер: Иэн Риддик, Мартин Уильямс, Нэйтан Уильямс

Страна: Великобритания Год: 2010

Продолжительность: 43 минуты

Русская озвучка

Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путешествие во времени. Регистрация на сеанс.

15 декабря

19:00 "Да будет свет!"

Режиссер: Мила Аунг-Твин

Страна: Канада, Франция, Италия, Швейцария, США

Год: 2017

Продолжительность: 84 минут

Русская озвучка

В деревушке на юге Франции группа ученых-энтузиастов из 37 стран мира строит искусственную звезду. Мало кто знает, что эта идея впервые возникла на Сахалине в 50-е. Если сегодня она будет реализована, то может открыть путь человечеству к возобновляемой, дешевой и чистой энергии. А если нет — то станет одним из самых крупных научных и политических провалов за всю историю. Изобретатели- кустари в своих гаражах тоже пытаются раскрыть тайну ядерного синтеза, который будет стоить копейки. Насколько же близко мы подобрались к энергетическому граалю? Регистрация на сеанс.

21 декабря

19:00 "Третья промышленная революция"

Режиссер: Эдди Моретти

Страна: США

Год: 2017

Продолжительность: 104 минут

Русская озвучка

Глобальная экономика находится в кризисе. Неспособность биосферы поглощать результаты человеческой деятельности вместе с истощением природных ресурсов, снижением продуктивности и растущей безработицей заставляет нас переосмысливать текущие экономические модели. Куда мы движемся? В этом документальном фильме социальный философ и экономист Джереми Рифкин рассказывает о дорожной карте вступления в новую эру устойчивого развития. Третья промышленная революция произойдет, когда от иерархической организации экономической деятельности мы перейдем к горизонтальному взаимодействию, когда сформируются новые технологии коммуникации, новые источники энергии и новые решения в транспортировке. Но с учетом изменения климата это должно произойти очень быстро. Изменения такого масштаба требуют политической воли и глубокого идеологического сдвига. Регистрация на сеанс.

22 декабря

10:00 "Музыка ненужных вещей"

Режиссер: Бред Аллгуд, Грейам Таунсли

Страна: Парагвай, Норвегия, Бразилия, США

Год: 2015

Продолжительность: 84 минут

Русская озвучка