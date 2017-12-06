Эксперт рассказал о предвыборной повестке Путина

Руководитель экспертного совета Института социальных исследований Глеб Кузнецов рассказал, на чём будет строиться предвыборная повестка Путина. Об этом сообщает РИА Новости
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По мнению эксперта, основные вопросы будут касаться кадрового обновления, экономического развития страны, цифровой экономики и крупных инфраструктурных проектов.
"Думаю, будет представлена программа, во многом связанная с внутренней политикой. Процесс кадрового обновления, обновления всего госаппарата и государственной машины, экономическое развитие, развитие прорывных новых технологических отраслей, прежде всего, цифровой экономики, большие инфраструктурные проекты — это та повестка, с которой президент идет на выборы", — рассказал Кузнецов.
В ближайшее время избиратели увидят, какой будет президентская гонка. Тон ей будет задавать именно Путин, уверен эксперт.