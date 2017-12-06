Эксперт рассказал о предвыборной повестке Путина

Руководитель экспертного совета Института социальных исследований Глеб Кузнецов рассказал, на чём будет строиться предвыборная повестка Путина. Об этом сообщает РИА Новости

По мнению эксперта, основные вопросы будут касаться кадрового обновления, экономического развития страны, цифровой экономики и крупных инфраструктурных проектов.

"Думаю, будет представлена программа, во многом связанная с внутренней политикой. Процесс кадрового обновления, обновления всего госаппарата и государственной машины, экономическое развитие, развитие прорывных новых технологических отраслей, прежде всего, цифровой экономики, большие инфраструктурные проекты — это та повестка, с которой президент идет на выборы", — рассказал Кузнецов.

В ближайшее время избиратели увидят, какой будет президентская гонка. Тон ей будет задавать именно Путин, уверен эксперт.