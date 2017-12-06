Эксперты: арест Рудникова и выборы Ярошука изменили рейтинг Калининградской области

Эксперты из фонда «Петербургская политика» рассказали, как арест экс-депутата Игоря Рудникова и переизбрание Александра Ярошука на пост главы Калининграда отразились на рейтинге области. Об этом сообщает РБК

Фонд опубликовал ноябрьский доклад о социально-политической устойчивости российских регионов. В группе регионов со средней устойчивостью Калининград оказался на предпоследней строчке с рейтингом в 6 баллов. За месяц область утратила 0,1 балла, уточняют эксперты.

Негативными явлениями в регионе авторы рейтинга назвали «арест обвиняемого в вымогательстве депутата калининградской облдумы Игоря Рудникова». Кроме того, к негативным отнесено признание несостоявшимся конкурса на должность главы администрации Неманского городского округа, где претенденты не предоставили декларации о доходах.

Среди позитивных явлений эксперты отметили одобрение закона о калининградской ОЭЗ, спуск на воду на заводе "Янтарь" первого траулера "Ленинец" для камчатского рыбопромышленного предприятия. Плюсом стало и подписание соглашения о сотрудничестве с немецким Федеральным союзом малого и среднего бизнеса.

Нейтральными, но значимыми названы избрание депутатами горсовета на пост главы администрации действующего мэра Александра Ярошука и ужесточение судом при повторном рассмотрении дела о нападении на Игоря Рудникова приговора обвиняемому Алексею Каширину — вместо 1,5 года колонии-поселения 9 лет колонии строгого режима.