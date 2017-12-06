Глава агрофабрики "Натурово": Калининградцы с экзотических фруктов перешли на яблоки
Калининградцы стали разумнее подходить к тратам и чаще отдают предпочтение местным товарам. Такое заявление в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
сделал глава агрофабрики "Натурово" Александр Иванов.
"Заметили переориентацию потребительского спроса на те товары, что являются более здоровыми. Люди стали бережнее относиться к деньгам. Покупают полезную, но недорогую продукцию. С экзотических фруктов калининградцы переориентировались на яблоки, произведённые здесь", — отметил Иванов.