Рок-фестиваль, ярмарка, фейерверки: правительство компенсирует затраты 17 крупным мероприятиям области

В Калининградской области 17 крупных мероприятий, большинство из которых развлекательные, получат компенсацию затрат на проведение. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



"Поддержка осуществляется организаторам значимых мероприятий на территории Калининградской области, — пояснил глава регионального минкульта Андрей Ермак. — В этом году мы существенно увеличили размер субсидий — чуть более девяти миллионов рублей были распределены среди конкурсантов, прошедших отбор".

Таким образом, средства будут компенсированы следующим мероприятиям:



— "Вело&Кино";

— детский фестиваль "Сказочная деревня";

— "Фиш Фуд Фестиваль";

— предновогодняя ярмарка;

— Праздник Летнего озера;

— гастрономическая ярмарка "Праздник зимних напитков";

— ежегодный международный Праздник хлеба и молока;

— Мировой чемпионат фейерверков;

— международный фестиваль исторических боевых искусств и средневековой культуры "Ушкуй";

— международный экономический форум янтарной отрасли — 2017 Amberforum;

— фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов "Кауп-2017";

— международный военно-исторический фестиваль "Защитники Отечества";

— фестиваль "Городской пикник Street Food Weekend 2017";

— российский фестиваль короткометражных фильмов "Короче";

— благотворительный фестиваль "Мультяшкино";

— фестиваль под открытым небом "К!nRock,17 — За мир в русском мире! ";

— конференция "Медиарегата: область роста".