Рок-фестиваль, ярмарка, фейерверки: правительство компенсирует затраты 17 крупным мероприятиям области
В Калининградской области 17 крупных мероприятий, большинство из которых развлекательные, получат компенсацию затрат на проведение. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Поддержка осуществляется организаторам значимых мероприятий на территории Калининградской области, — пояснил глава регионального минкульта Андрей Ермак. — В этом году мы существенно увеличили размер субсидий — чуть более девяти миллионов рублей были распределены среди конкурсантов, прошедших отбор".
Таким образом, средства будут компенсированы следующим мероприятиям:
— "Вело&Кино";
— детский фестиваль "Сказочная деревня";
— "Фиш Фуд Фестиваль";
— предновогодняя ярмарка;
— Праздник Летнего озера;
— гастрономическая ярмарка "Праздник зимних напитков";
— ежегодный международный Праздник хлеба и молока;
— Мировой чемпионат фейерверков;
— международный фестиваль исторических боевых искусств и средневековой культуры "Ушкуй";
— международный экономический форум янтарной отрасли — 2017 Amberforum;
— фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов "Кауп-2017";
— международный военно-исторический фестиваль "Защитники Отечества";
— фестиваль "Городской пикник Street Food Weekend 2017";
— российский фестиваль короткометражных фильмов "Короче";
— благотворительный фестиваль "Мультяшкино";
— фестиваль под открытым небом "К!nRock,17 — За мир в русском мире! ";
— конференция "Медиарегата: область роста".