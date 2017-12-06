"Твой Бро" составил рейтинг самых запоминающихся концертов в Калининграде за 2017 год

"Твой Бро" назвал самые запоминающиеся живые выступления артистов в Калининграде за 2017 год. Список опубликован на сайте издания



1. "Каста" в Yalta (19 мая)

"‟Каста” на сцене — явление особенное, во время концертов между участниками группы будто бы проходят разряды тока, синергия между рэперами неповторимая, такой нет ни у одного другого отечественного коллектива, все четверо действуют как единый организм".



2. Макс Корж на "Вагонке" (2 июня)

"На "Слове пацана" сотни мокрых от "моша" и воды молодых людей без какой-либо команды встают рядами. Совершенно незнакомые друг с другом студенты, школьники, тридцатилетние молодые отцы кладут друг другу руки на плечи, толпой скачут и толкаются изо всех сил".



3. Иван Дорн на Kaliningrad City Jazz Fest (7 августа)

"Ещё утром Дорн рассуждал о том, что хотел когда-нибудь выступить перед такой публикой, но всё случилось гораздо быстрее, чем он рассчитывал. Мечта неожиданно осуществилась тем же вечером. Для Ивана Дорна этот концерт на фестивале Kaliningrad City Jazz — поворотный в карьере, на данный момент это его пик как артиста, и это чувствуют все, кто находится этим вечером в Летнем театре".