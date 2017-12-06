Стало известно, когда на Приморском кольце появится опора ЛЭП в виде волка Забиваки

Опору ЛЭП в виде волка Забиваки на Приморском кольце планируют установить в апреле 2018 года. Об этом во вторник, 5 декабря, журналистам рассказал глава "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Рабочий эскиз конструкции уже утверждён. Его выбирали из нескольких проектов. По словам Маковского, для того чтобы остановиться на конкретном варианте, в "Янтарьэнерго" использовался метод фокус-групп. Представители компании также изучали отзывы в интернете.

"Очень рассчитываю, что это всё будет благое дело, а не какая-то карикатура, которую потом будут критиковать. История в периоде намного длиннее, чем эпоха нашей с вами работы или даже жизни, поэтому дадим возможность оценить это будущим поколениям", — заявил Маковский.