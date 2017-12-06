В Калининграде художник расписывает опоры Эстакадного моста с понтонного плота

Калининградский художник Кирилл Гейнц приступил к росписи опор Эстакадного моста, установленных в Преголе. Об этом Клопс.Ru рассказал сам живописец.



Тематика росписи была согласована с администрацией Калининграда. "Она связана с ЧМ-2018, — объяснил автор. — Это абстракции с элементами футбольной темы. Стояла задача изобразить что-то яркое и динамичное, при этом не привязанное ни к одной футбольной команде, чтобы не обидеть никого из болельщиков".



Кирилл Гейнц рассказал, что поначалу мысль о том, чтобы плавать на плоту посреди Преголи, была непривычной. "Такого ещё не было, — объяснил он. — Я оформлял и фасады, и электроподстанции, и маленькие, и большие помещения, а на воде ещё не было. Думаю, это было бы в новинку почти любому калининградскому художнику, да и российскому".



Также Гейнц рассказал, страшно ли ему находиться посреди реки с сильным течением и большой глубиной. "Пока я не ступил на этот понтон, было страшно, — отметил автор росписи. — Но как только ступил, посмотрел — он очень надёжный и устойчивый. Так что страха нет".



Сегодня, как объяснил Гейнц, готова почти половина работы. Примерно через два месяца калининградцы смогут увидеть окончательный результат.