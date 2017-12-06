В Калининграде света нет на девяти улицах, отопления — на 14 (список)

На ряде калининградских улиц в среду, 6 декабря, нет электричества, тепла или газа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Свет отключён:



— с 9:00 до 13:00 — на ул. Менделеева, 63, 91, 95а, 97, 99, 99а, ул. С. Мишина, 76 (частный д/с), 85, 99а, 123а, ул. Столярной, 3, 10, 21, 25, 29–31, 33, 37, с/т "Весна", ул. Катина, с/т "Зарница", ул. Менделеева, с/т "Лето", ул. Роз, 3;

— с 9:00 до 17:00 — на ул. Красноармейской, 13–17, 25–29, ул. Б. Хмельницкого, 61, 61а;

— с 13:30 до 18:00 — на ул. Багратиона, 99–107, 111, Ленинском пр., 88–94, пер. Серпуховском, 2–12.



Из-за повреждения тепловой сети горячую воду и отопление отключили:



— с 11:00 до 14:00 — на ул. Белинского, 38–44, 53–63, 61а, ул. Воздушной, 2–22, 21–31, пер. Воздушном, 4, 9–11, ул. Красносельской, 1–31, 2–12, 36–40а, 56, 67а, 67б, 60, 45–51, 38, 38а, ул. Менделеева, 2–12, 12а, 13 (школа №19), 18 (детский сад №2), пр. Победы, 88–94, 130–142, 144а–г, 189б, ул. Радистов, 12, 14, 33, пер. Радистов, 2, ул. Глазунова, 7, 7а, 9–13, ул. Тенистая Аллея, 5–9а, 13–19, ул. Мишина, 1, 8, ул. Брусничной, 2, 5–13, ул. Добролюбова, 25;

— с 9:00 до 17:00 — на бульваре Ф. Лефорта, 24.



Кроме того, до устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (14 квартир), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Мл. Лейт. Ротко, 13 (15 квартир), ул. Киевской, 130 (три квартиры), ул. Велижской, д. 7 (шесть квартир), ул. Пугачёва, д. 11 (12 квартир), ул. Молочинского, 7 (девять квартир), ул. Красной, 49 (шесть квартир), ул. Островского, 3 (шесть квартир), ул. Артиллерийской, 57 (девять квартир), ул. Багратиона, 93–95 (23 квартиры), ул. Левитана, 63 (девять квартир), ул. Буткова, 34 (81 квартира), ул. Багратиона, 92, 94, 96 (56 квартир).